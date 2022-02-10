蘇貞昌：新台灣模式提升防疫韌性兼顧經濟

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院長蘇貞昌今天表示，全球疫情持續當中，台灣以民主防疫方式靈活調整防疫政策，採取兼顧防疫與經濟的新台灣模式，提升防疫韌性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情持續在全球延燒，行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，國際疫情居高不下，台灣今年累計已有600多例本土病例，但還可正常過春節，且獲國際防疫排名佳績。

蘇貞昌表示，彭博日前公布的全球韌性，台灣排名第8，日經亞洲日前發布的COVID-19復甦指數，台灣在122個國家中則排名第1，有相關比較，才會了解台灣應對疫情的努力成果。

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他說，疫情持續超過770天，世界各國都改變源頭圍堵政策，漸漸接受與疫共存，台灣以民主防疫方式靈活調整防疫政策，採取兼顧防疫與經濟的新台灣模式，提升防疫韌性，讓產業正常生產、社會正常生活。

寒假將屆，全台校園陸續將開學，蘇貞昌要求教育部督導各校落實防疫措施，並鼓勵尚未施打第二劑的學生，和符合第三劑的教職員盡快施打疫苗。（編輯：黃國倫）1110210