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再辦反核食公投？ 郝龍斌：公投大選脫鉤已不實際

2022/2/10 15:03
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（中央社記者范正祥台北10日電）日本福島5縣食品禁令解除，被問到是否再辦「反核食」公投，2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌今天說，公投、大選已經脫鉤，公投投票率一定會很低，現在辦公投是不實際的事。

國民黨立法院黨團今天召開「政府宣布開放核災食品進口對國人健康之影響與危害」公聽會，媒體於會前詢問受邀與會的郝龍斌，是否再辦「反核食」公投。

郝龍斌指出，現在公投、大選已經脫鉤，公投投票率一定會很低，「萊豬公投」就是如此，能不能真正代表全體民意值得爭議，現在辦公投是不實際的事。

他說，沒辦法防止核災地區食品進口，這是在野力量、地方首長很無奈的一件事情，可是怎樣做好加強監督、標示、檢驗，維護食安，地方政府有很多事可以做。

郝龍斌表示，針對日本核災地區食品進口一事，已經有好幾名縣市首長主動和他聯繫，和他溝通地方政府或議會能夠怎樣做，以有效保護民眾健康、食的安全。

郝龍斌說，核災地區食品進口是很遺憾的事情，因為中間有很大潛在危險，食安問題不是概率問題，當一個人吃到放射性同位素，對健康是一輩子危害。（編輯：蘇志宗）1110210

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