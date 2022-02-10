公保準備金110年度賺464.14億 收益率13.86%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）銓敘部今天發布新聞稿指出，110年度截至12月底，公保準備金運用累計收益為新台幣464.14億元，收益率13.86%。

銓敘部今天在考試院會中以「公教人員保險準備金截至110年12月底止之財務運用情形」為題，就公教人員保險準備金的財務運用配置及運用績效作專案報告，並於會後發布新聞稿說明。

報告指出，去年新冠肺炎Delta、Omicron等病毒變異株相繼威脅，全球疫情依舊嚴峻，且國際油價大漲、供應鏈瓶頸，致通膨升溫，聯準會加速縮減購債規模、部分國家央行提前升息；不過，全球景氣持續復甦及企業獲利成長強勁，各主要股市震盪走高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告顯示，110年截至12月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別上漲18.54%、23.66%；公保準備金均衡布局國內外金融市場，並審度市場情勢，動態調整資產配置，110年截至12月底止整體規模為3439.27億元，累計收益為464.14億元，收益率13.86%。

銓敘部指出，考試院長黃榮村指出，公保準備金去度截至12月底運用績效達13.86%，值得肯定；不過，近期全球通膨情況較嚴峻，美國Fed可能提早升息，金融市場大幅動盪，全球股市是否繼續維持多頭型態，請台銀提早留意因應。（編輯：蘇志宗）1110210