總統：強化中小企業體質 建立強韌產業供應鏈

（中央社記者王慶剛台北10日電）總統蔡英文今天為「全國中小企業聯合新春團拜」錄製致詞影片，強調將共同強化中小企業體質，建立強韌產業供應鏈，為台灣經濟發展創造更好的榮景。

總統府今天晚間透過新聞稿指出，蔡英文總統今天晚間以錄影方式為「全國中小企業聯合新春團拜」致詞時表示，面對全球供應鏈重組、國際淨零排放的趨勢，政府會全力推動「六大核心戰略產業」，並提供相關獎勵補助，加速中小企業數位經濟轉型。她也請大家和政府攜手前進，共同強化中小企業的體質，建立強韌的產業供應鏈，為臺灣經濟發展創造更好的榮景。

蔡總統表示，過去兩年來，全球經濟都受到疫情的影響，台灣在這一波的挑戰中，表現亮眼，尤其是我們的出口，已經連續18個月長紅，去年經濟成長率突破6%，這是11年來的新高。能有這樣的好成績，都要歸功於人民的團結，以及中小企業領袖的共同努力。現在疫情還沒有結束，今年還有許多的挑戰，要靠大家跟政府，一起繼續來打拚。

蔡總統說，中小企業一直是台灣經濟的重要支柱。過去幾年來，政府透過「5+2產業創新」和「前瞻基礎建設」計畫，為產業升級打下穩固的基礎。而台灣的中小企業敢衝敢拚，靈活彈性，面對全球供應鏈重組、國際淨零排放的趨勢，政府會全力推動「六大核心戰略產業」，並且提供相關的獎勵補助，來加速中小企業數位經濟轉型，邁向綠能減碳的目標。

蔡總統強調，新的一年，政府會繼續當大家強而有力的後盾，也請大家和政府攜手前進，共同強化中小企業的體質，建立起強韌的產業供應鏈，為台灣的經濟發展，創造更好的榮景。最後，蔡總統也再次感謝「全國中小企業總會」，多年來對政府各項政策的支持，並祝福虎年行大運。（編輯：趙蔚蘭）1110210