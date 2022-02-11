更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/56

民眾黨團：解決物價飛漲雞蛋荒 應長遠調解

2022/2/11 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣民眾黨立委邱臣遠等人今天指出，對於物價飛漲雞蛋荒，政府別只靠凍漲治標，應善用供應鏈長遠調節，解決經濟分配不均。民進黨團幹事長鄭運鵬回應，這波物價波動反映國際原物料等狀況，政院已祭出免徵進口物資營業稅等措施。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿，以及民眾黨台北市黨部副主委陳宥丞今天舉行「漲聲不停民怨起，只靠凍漲不可行」記者會。

邱臣遠指出，去年疫情影響餐飲業，雞蛋價格崩盤，農委會曾補貼農民淘汰蛋雞；價格回穩後又因氣溫變化、禽流感、原物料大漲等因素導致雞蛋缺口補不上。

邱臣遠質疑，農委會未能事前防範雞瘟，也不去干涉飼料價格，反而一邊補貼，一邊要求業者凍漲，降低業者養雞誘因，造成一蛋難求的局面。

張其祿指出，雖然行政院宣布至4月底止免徵進口黃豆、小麥、玉米等「黃小玉」營業稅，奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半，天然氣及瓦斯、雞蛋也凍漲，但減稅恐導致整體稅損突破百億元，不是有效且公平公正的經濟政策，政府不該挖東牆補西牆來處理民生供需問題。

張其祿說，政府應規劃長遠深層的資源調度，調度國內外供應鏈，釋出國內穀物庫存調節原料價格，並獎勵提高國內民生物資生產量；政府也應主動加強囤貨強度，保障在疫情及國際局勢動盪下，台灣民生及物價穩定。

鄭運鵬今天在民進黨團輿情記者會回應，台灣是資本主義經濟體，全球疫情影響，台灣這波物價反映國際原物料、航運、勞動狀況，不只台灣物價上漲，其他國家也是，不是大盤商囤貨、壟斷造成。

鄭運鵬說，行政院已祭出免徵進口物資營業稅等6大穩定物價措施，但政府不可能用納稅人的錢補貼原物料，呼籲在野黨不能見樹不見林。（編輯：楊蘭軒）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀