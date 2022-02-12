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印媒專訪 吳釗燮：印度對台更友善

2022/2/12 12:52（2/12 13:15 更新）
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（中央社記者林行健新德里12日專電）外交部長吳釗燮昨晚接受印度媒體專訪時表示，台灣與印度在農業、抗疫、醫療、教育等領域有很大的合作空間，印度政府與人民對台灣的態度更友善，雙方合作也更趨密切。

印度CNN News18電視台昨晚播出對吳釗燮的視訊專訪，主播詢問對台灣-印度夥伴關係的看法，以及新德里在總理莫迪（Narendra Modi）領導下，是否更為「接納」台灣？

吳釗燮舉出台灣廠商對印度投資增加、台灣民眾對印度文化、民主及國力更為關注等現象，做為台灣-印度合作更趨密切的例證。

他接著說：「印度政府對台灣更加友善，特別是印度媒體與人民，更是對台灣展現支持。」

吳釗燮稱，他的網路推文只要提及印度，都會有許多印度人按「讚」，由此可見印度人對台灣相當友好，這樣的關係可以作為雙方發展長遠關係的良好基礎。

他提到，台灣與印度在農業、抗疫、醫療、教育等領域都有很大的合作空間，而台灣與印度在2018年簽署的雙邊投資協定，正持續擴展彼此的經濟及貿易往來。

電視台主播問到雙方在晶片、硬體工程及教育等領域的合作前景，吳釗燮答稱，教育合作是台灣與印度的優先項目之一，而台灣的硬體生產能力和印度的軟體人才，也是相輔相成。

他介紹，目前台灣已在印度設有24所台灣教育中心，此外台灣也為印度學生提供獎學金。

吳釗燮說，目前約有2500名印度學生在台灣深造，其中約有1000人正攻讀博士學位。他歡迎更多印度學生到台灣半導體學院就讀，將來成為印度發展半導體的生力軍。

印度CNN News 18為印度排名前三的英語新聞頻道，由美國CNN與印度信實工業集團（Reliance Industries）合作，播映範圍為全印度、東南亞及中東國家。（編輯：高照芬）1110212

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