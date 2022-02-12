印度學者：台印關係有進展 外交框架恐難破

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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度多名退休外交官與智庫學者在一場電視節目討論中認為，雖然印度與台灣近年來的關係有所進展，但在外交層面不太可能突破目前框架。

CNN News 18電視台昨晚專訪外交部長吳釗燮，之後請多名學者及分析人士評論訪談內容，以及台印關係發展前景，節目單元標題為「是時候擺脫一中政策，與獨裁國家對槓了嗎？」

印度退休外交官巴薩拉席（Gopalaswami Parthasarathy）表示，印度內部仍有一股強大親中勢力，這正是印度對台關係面對的基本問題。

巴薩拉席表示，印度政府對台灣確實應持更開放的態度，但也不會逾越國際社會與台灣交往時所遵循的規範，「我們不能走得比美國更前面，這就是現實」。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）學者薩林（Sushant Sareen）說，印度已有很長一段時間未在官方文件提及「一中政策」，包括與中國共同發布的一些聯合聲明。

薩林說，這或許可為印度和台灣關係帶來一個突破口，「但在目前的時間點上，仍有一些無形障礙（glass ceiling）讓我們無法給予台灣完全的外交承認」。

有關印度政府爭取台灣半導體廠商前來投資，薩林坦承，招商不只是提供獎勵計畫這麼簡單，印度還須更多的改革和努力，才能提供適宜的產業環境，把印度打造為新興半導體中心。

印度弗萊明大學（Flame University）台籍政治學副教授劉奇峰說，「一中政策」在印度並無法律依據，印度應擬出自己一套與台灣交往的政策，而不是受中國所掣肘。

印度社會科學研究委員會（ICSSR）研究員達斯（Rup Narayan Das）說，印度已不再迴避與台灣接觸，「政治光譜已發生變化，愈來愈多的國會議員發聲挺台…印度媒體也是愈發支持台灣」。

節目主持人詢問香港中國策略專家梁建邦，中國有無可能利用烏克蘭危機對台灣動武？梁建邦並未直接答覆，而是強調聯合國並不承認台灣是國家之後，一旦台灣正式宣布獨立，勢必發生戰爭。

梁建邦也試圖為香港的自由狀況辯護，但發言因節目主持人不認同而被打斷。

CNN News 18是印度排名前3的英語新聞頻道，由美國CNN與印度信實工業集團（Reliance Industries）合作，播映範圍為全印度、東南亞及中東國家。（編輯： 陳惠珍）1110212