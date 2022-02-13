高虹安：未和郭台銘討論選竹市 參選與否自己評估

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（中央社記者王承中台北13日電）針對媒體報導參選新竹市長一事，台灣民眾黨立委高虹安今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘並未和她討論參選新竹市長，未來若有任何明確方向，會是由自己審慎評估後向外界報告；她重申，目前以立委本分工作為重。

媒體今天報導稱，高虹安若參選新竹市長，將陷入郭台銘與民眾黨主席柯文哲「兩個老闆」困境。對此，高虹安發布聲明澄清說，2月8日已回應，現階段民眾黨內並未啟動相關討論程序；且秘書長謝立功也說明，所謂「提名名單」是其「個人期許」。

高虹安強調，郭台銘並未與她討論新竹市長參選議題，而許多有心人士企圖將未表態參選與郭台銘介入干涉做聯想臆測，這已造成相關人士困擾，實非必要。

至於民調結果，她指出，新竹縣市是否合併尚在熱議，各黨提名人選皆未明確，在現階段戰場及選手都充滿變數情況，恣意揣度候選人並互比一時之領先或落後，實際參考價值有限。

高虹安說，參選任何民選公職，均是對個人、也是對民眾重大的承諾與責任，未來若有任何明確方向，會是由她本人審慎評估後，才對外向社會大眾報告。（編輯：黃國倫）1110213