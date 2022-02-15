傳遞正能量 全國性社團公益貢獻獎3月底前報名

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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部今天說，即日起到3月31日，「全國性社會團體公益貢獻獎」開放報名，歡迎社會團體分享投入公益貢獻的事蹟。獲評金質獎，最高可得新台幣3萬元獎金。

內政部透過新聞稿表示，為鼓勵社會團體積極投入公益服務及活動，從108年起每年舉辦「全國性社會團體公益貢獻獎評選表揚」活動。

內政部說，今年評選除著重團體從事的社會公益服務事蹟，也持續將聯合國永續發展目標（SDGs）納入公益服務的評分項目中，以肯定在各領域對社會公益服務有卓越貢獻的社會團體，並與國際倡議的全球永續發展行動接軌，為國內社團從事公益活動開創新的視野。

內政部指出，這次評選的配分，70%是看公益服務事蹟，依據不同領域，團體必須提出自己所從事的公益服務。例如，醫療衛生類社團，多會辦理醫療服務工作，並在醫療保健或醫療專業領域上關懷人群、社會、環境，對民眾健康及國家有所貢獻。而這些具體事蹟與SDGs的關聯性，也會是評選重點。

剩下30%的配分，內政部說，則是看社團依章程所辦理的會員服務及專業推展服務情形。

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內政部表示，參評對象為107年12月31日前，經內政部核准立案的全國性社會團體，業務內容符合學術研究類、藝術文化類、醫療衛生類、體育休閒類、社會福利類、公益慈善類、經濟發展類、宗教服務類、環保生態類或敦睦互助類等類別者，都可擇一報名。

內政部說，為鼓勵更多公益團體，這次評選以最近1年未獲獎的團體為對象，有意參加評選的社團可在3月31日前，將相關資料掛號寄至內政部，後續經由內政部就會務運作進行初審後，將邀請相關專家、學者及機關進行審查決審，預計9月後或視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，擇期辦理頒獎典禮。（編輯：楊蘭軒）1110215