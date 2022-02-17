藍質疑進口日本雞蛋有風險 綠駁雞蛋裡挑骨頭

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北17日電）國民黨立法院黨團今天質疑，自日本輸入雞蛋是否有來自禽流感疫區或核災區的風險。對此，民進黨團反駁，雞蛋裡面硬要挑骨頭，專案進口的是非禽流感疫區的雞蛋，也沒有福島5縣的雞蛋。

行政院農業委員會規劃進口雞蛋補充近期供應缺口，動植物防疫檢疫局16日表示，評估自日本無禽流感產地輸入，並經日本及入境時邊境逐批檢疫雙重把關，專案同意日本雞蛋3月底前可輸入。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長萬美玲主持、首席副書記長李德維及立委鄭正鈐出席。

萬美玲表示，進口雞蛋解決國內蛋荒，是一個辦法，但從日本進口雞蛋已引發質疑。她指出，2020年時日本是禽流感疫區，農委會於2020年11月5日也將日本從非疫區名單中移除，並公告禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品及含禽鳥類成分的肥料輸台，這份公告截至昨天都還看得到，如果農委會要更改規則或區域也應公告。

另外，鄭正鈐質疑，福島5縣的茨城縣，是日本鮮雞蛋產量第一名的地方，茨城縣生產的雞蛋是不是也要一併進口到台灣。

李德維表示，國民黨團向農委會提出最嚴重的抗議，難道不能從其他非疫區的國家或地區進口雞蛋，呼籲立即改弦易轍，不要造成禽流感危機、「核蛋」危機。

民進黨團今天召開輿情回應記者會，黨團副幹事長林靜儀說，這次雞蛋專案進口，是要紓解國內部分雞蛋短缺情況，日期是到3月31日，這只是暫時性的進口，而且接受的是非疫區雞蛋，國民黨不要危言聳聽，根本沒有疫區雞蛋這種事情。

林靜儀指出，這些進口的雞蛋，必須要當地獸醫檢驗合格，台灣這邊會做邊境逐批檢疫，雙重把關下才能進行專案進口動作；此外，也會標示產地，讓民眾有選擇的權利。

民進黨團幹事長鄭運鵬也說，這次專案進口的雞蛋，是日本非禽流感疫區的雞蛋，也沒有福島5縣的雞蛋，如果日本國內禁止食用的雞蛋，台灣也不會進口。

鄭運鵬表示，現在看起來，國民黨是看到日本就反對、看到雞蛋就開槍、雞蛋裡面硬要挑骨頭，其實這些都可以說明，希望國民黨要有基本的科學、食品安全、國際規範認知。（編輯：蘇志宗）1110217