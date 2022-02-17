政院修法防核心關鍵技術外流 違者最高判12年徒刑

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（中央社記者賴于榛台北17日電）為防止國家核心關鍵技術外流，行政院會今天通過國安法與兩岸人民關係條例部分條文修正草案。國安法修正草案新增國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科新台幣500萬至1億元罰金。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中表示，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年來，紅色供應鏈滲透台灣產業情形愈趨嚴峻，磁吸台灣高科技人才、竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避台灣法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資等情形。

蘇貞昌說，上述皆對台灣資訊安全、經濟利益、產業競爭力與國家安全等，造成相當危害，政府有必要於法制面建立更嚴密完善的國安防線，加以有效管理並遏止不法。

國安法部分條文修正草案增訂，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。且任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。

草案也新增，國家核心關鍵技術經濟間諜罪，違反者可處5年至12年有期徒刑、得併科新台幣500萬至1億元罰金，且未遂犯也罰；另外，增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，違反者處3年至10年有期徒刑、得併科500萬至5000萬元罰金，未遂行為一樣會罰。

至於國家核心關鍵技術定義，草案指出，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展，且符合基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制，以及可促使國家產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

至於認定標準，未來將授權國家科學及技術委員會訂辦法。

羅秉成說，有些營業秘密雖然技術屬於私人企業或個人所有，但若技術等級經認定為國家關鍵核心技術，因國安考量就需特別保護。

他舉例，護國神山台積電技術領先全球，其二奈米製程技術是重中之重，若未來二奈米製程技術，經組改後的國科會認定為國家核心關鍵技術的話，就不能只以營業秘密法的強度來保障，而是要層級化處理，提高防護強度。

同時，行政院會也通過兩岸人民關係條例部分條文修法草案，增訂受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿3年者，如要赴中國地區，須經審查會許可。

草案規範，上述人員涉及國家核心關鍵技術認定，返國後也須通報。

羅秉成表示，整套修法重點就是事前嚴防、事後嚴懲，且透過專業化加速審理，提升法制面上的國安防線。（編輯：蘇志宗）1110217