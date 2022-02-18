選戰合作恐變青銀共居 蔡壁如：北市不可能藍白合

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（中央社記者郭建伸台北18日電）台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天表示，國民黨與民眾黨支持者屬性、政策主張都不同，打趣比喻合起來會變成「青銀共居」；她對藍白合沒想法，也認為在台北市沒有藍白合可能。

前台北市長郝龍斌呼籲「藍白合」，並認為民眾黨成事應該是不足，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的。蔡壁如今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及2022選戰動向。

蔡壁如表示，以民眾黨成立2年經歷，盤點人才與物力，沒辦法在每個縣市都提名；由於都會政黨屬性，縣市首長選戰會鎖定在北台灣縣市，南部縣市則待草根性組織耕耘。

談及台北市副市長黃珊珊是否投入2022台北市長選舉，蔡壁如表示，態勢看起來是這樣，沒意外會往這方向，但是否掛民眾黨籍則交由台北市黨部討論。

主持人黃暐瀚詢問，是否希望黃珊珊掛民眾黨籍參選台北市長。蔡壁如表示，她身為選戰小組召集人，當然希望黃珊珊掛民眾黨籍參選，但仍尊重黃珊珊選擇。

黃暐瀚追問，藍白合是否已經破滅。蔡壁如表示，藍白合是郝龍斌提出的想法，但她對藍白合沒有想法。

蔡壁如說，她仍維持先前想法，該談時談一談，該戰時就是兄弟爬山、各自努力，而藍白合議題與否需要開誠布公講，而不是吃豆腐、蹭聲量。

蔡壁如也表示，國民黨的支持者很資深，但民眾黨支持者是年輕人，黨員跟支持者屬性截然不同，怎麼合起來，是「青銀共居」還是「老少共伴」。

蔡壁如說，很多年輕人聽不下去國民黨主張，光想藍白合這一題就不知怎麼回答。

蔡壁如表示，國民黨跟民眾黨在立法院都是在野黨，能夠議題合作，但民眾黨的目標是延續台北市執政、議員勝選，在台北市沒有藍白合可能。（編輯：謝佳珍）1110218