蘇貞昌：加入CPTPP要跨越很多辛苦 盼有好結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌（前排）18日在行政院發言人羅秉成（後排右）、教育部長潘文忠（後排左）等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）各方關注台灣加入CPTPP的進度，行政院長蘇貞昌今天引用日本前首相安倍晉三的話指出，台灣準備開放福島食品，已跨越加入CPTPP的重大障礙；但這只是一個開始，還要跨越很多辛苦，盼大家繼續努力，得到好結果。

蘇貞昌今天在行政院發言人羅秉成、教育部長潘文忠，以及苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程，會前接受媒體聯訪。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）預計今天召開資深官員會議，各界關注台灣加入CPTPP的進度。蘇貞昌則引用安倍晉三日前發言指出，台灣準備開放福島食品，是跨越加入CPTPP的重大障礙；但這只是一個開始，是向國際展現，台灣重視科學證據、願意依照國際標準。

蘇貞昌說，目前也看到CPTPP許多會員國都對台灣表示歡迎，尤其日本更是大力支持，希望民眾一起團結，但後續還要跨越很多辛苦，盼大家一起努力，得到好結果。（編輯：楊蘭軒）1110218