更多編輯台推薦新聞：
花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300

蘇貞昌：加入CPTPP要跨越很多辛苦 盼有好結果

2022/2/18 11:03（2/18 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（前排）18日在行政院發言人羅秉成（後排右）、教育部長潘文忠（後排左）等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年2月18日
行政院長蘇貞昌（前排）18日在行政院發言人羅秉成（後排右）、教育部長潘文忠（後排左）等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）各方關注台灣加入CPTPP的進度，行政院長蘇貞昌今天引用日本前首相安倍晉三的話指出，台灣準備開放福島食品，已跨越加入CPTPP的重大障礙；但這只是一個開始，還要跨越很多辛苦，盼大家繼續努力，得到好結果。

蘇貞昌今天在行政院發言人羅秉成、教育部長潘文忠，以及苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程，會前接受媒體聯訪。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）預計今天召開資深官員會議，各界關注台灣加入CPTPP的進度。蘇貞昌則引用安倍晉三日前發言指出，台灣準備開放福島食品，是跨越加入CPTPP的重大障礙；但這只是一個開始，是向國際展現，台灣重視科學證據、願意依照國際標準。

蘇貞昌說，目前也看到CPTPP許多會員國都對台灣表示歡迎，尤其日本更是大力支持，希望民眾一起團結，但後續還要跨越很多辛苦，盼大家一起努力，得到好結果。（編輯：楊蘭軒）1110218

延伸閱讀
蘇貞昌：加入CPTPP不以任何交換條件做申請前提
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀