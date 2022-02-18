盧秀燕侯友宜婉拒入提名委員會 馬英九：應再溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜相繼婉拒加入國民黨「中央選舉提名委員會」，前總統馬英九今天說，黨主席朱立倫應跟兩人見面談一談，侯友宜與盧秀燕是重要的地方首長，應盡量參加。

為因應年底地方選舉，國民黨16日公布「中央選舉提名委員會」名單，成員包括侯友宜、盧秀燕、前高雄市長韓國瑜，但侯友宜與盧秀燕昨天相繼以不宜球員兼裁判為由，婉拒加入，對此，國民黨則發出聲明表示尊重。

馬英九今天上午在參加國民黨台北市黨部新春團拜活動前說，朱立倫應該再跟侯友宜、盧秀燕見面談一談，這是全黨的事情，這兩位是重要的地方首長，應該盡量來參加。

對於侯友宜與盧秀燕分別表示不宜「球員兼裁判」，馬英九則說，大家不會認為侯、盧是靠這個來謀取自己的利益。媒體則追問，是否擔心國民黨不能夠團結，馬英九表示，這些問題應可以克服。

至於國民黨在這次直轄市議員候選人提名特別辦法中，提高新人、青年在民調結果的加權比例，其中35歲以下首次參選者，可加權100%，馬英九指出，像這類要改變現狀的措施，應該跟大家多交換意見，這樣比較能夠和諧。

此外，對於侯友宜與盧秀燕不參加中央提名委員會，這是否代表黨中央事前是否未充分溝通，同樣出席新春團拜的國民黨副主席連勝文對此表示，不太確定黨中央跟這兩位市長的溝通過程，不過，就如同侯友宜說的，因為他本身也有推派候選人，為了避免利益衝突而婉拒，連勝文表示，他可以接受這樣的講法。

連勝文也說，直轄市議員提名辦法中，讓年輕人加權100%的方向是對的，加權之後出線，要確保當選比較重要，此制度是希望鼓勵年輕人參政。（編輯：楊凱翔）1110218