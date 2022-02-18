總統：打造友善母語環境 促不同族群了解尊重團結

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響應聯合國倡議的「世界母語日」，文化部18日至20日在台北舉行「2022世界母語日：國家語言文化生活節」，總統蔡英文應邀出席開幕記者會並致詞。中央社記者王飛華攝 111年2月18日

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（中央社記者賴于榛台北18日電）總統蔡英文今天表示，打造友善母語環境、創造母語機會，能讓各種文化蓬勃發展，有機會被好好傳承，而促進不同族群與群體語言的使用，更有機會讓不同群體相互了解，進而尊重、團結彼此。

蔡總統下午在文化部長李永得陪同下，出席「2022世界母語日：國家語言文化生活節開幕記者會」，除觀賞劇團表演，並配合劇情比手畫腳，也抽時間參觀現場語言推廣的攤位。

蔡總統致詞時表示，語言是文化最重要的載體，若能打造更友善的母語環境，創造更多使用母語的機會，就能讓各種文化更蓬勃發展，也更有機會被好好傳承；而台灣是多元族群國家，促進不同族群與群體語言的使用，更有機會讓不同群體相互了解，進而尊重、團結彼此。

蔡總統說，政府已完成國家語言發展法立法，也積極透過不同方法提供更多管道與資源，鼓勵大家學母語、講母語，包含充實母語師資，提供學生多元學習機會，從108年學年度起，國小課程增加7個東南亞語言可以做為選修，鼓勵新住民學習父親或母親的語言。

蔡總統表示，母語教育能讓台灣成為更豐富多元的地方，聯合國推動世界母語日，也是希望大家重視母語消失的問題。

總統說，在台灣，多數國家語言面臨不同程度的傳承危機，為更積極面對挑戰，從今年111年學年度起，包括馬祖閩東語在內的本土語言，以及台灣手語都會列入中小學必修課程。

學校之外，總統表示，也要讓母語走入政府、家庭與社區當中，只有創造最生活化的母語環境，讓下一代在生活中學習母語，在社區、政府機關當中使用母語，就是讓母語能繼續，傳承最好的方法。（編輯：林興盟）1110218