朱立倫指現在想2024是敗類 趙少康：有自清味道

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨主席朱立倫昨天指外界都說國民黨是「內鬥黨」，並說現在在想2024的都是敗類；戰鬥藍發起人趙少康今天表示，這有自清的味道，大家不需要對號入座，這是朱立倫對自己、對黨的勉勵。

朱立倫昨天在內部共識營指外界都說國民黨是「內鬥黨」，並說現在在想2024的都是敗類；他今天也說，國民黨長期以來讓支持者最失望的一件事，就是不能夠團結，尤其很多人都喜歡砲口對內、搞內鬥，這已經不是笑話，而是事實，而且是國民黨最大的危機。

趙少康下午受訪時表示，朱立倫說的沒有錯，沒有2022就沒有2024，2022如果失敗，2024怎麼可能會成功，他更認為2022就算成功，2024也不一定會成功；回頭看2018年國民黨選得多好，結果2020年也輸了，所以現在集中力量把今年地方選舉選好，這是對的，願意支持朱立倫，將年底的地方選舉選好。

趙少康表示，朱立倫昨天說現在談2024是敗類，這有自清的味道，大家不需要對號入座，這是朱立倫對自己、對黨的勉勵，希望能將2022選好，大家一起團結，選好2022是最重要的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫說黨內很多人喜歡搞內鬥，趙少康表示，這是國民黨長久以來的問題，過去大家常批評國民黨內鬥內行、外鬥外行；既然大家都有這樣的體認，認為國民黨非團結不可，相信以朱立倫的高度，一定可以讓國民黨轉變，成為內鬥外行、外鬥內行，發揮戰鬥精神，與民進黨競爭。

不過，趙少康也說，他好像說什麼都會被質疑是在砲打黨中央、不團結，因此他現在對黨的事，會盡量少講話，能不講就不講。（編輯：謝佳珍）1110222