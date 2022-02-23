蔡其昌：黨要我承擔就選 問我要不要辭莫名其妙

（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨籍立法院副院長蔡其昌被視為九合一大選台中市長熱門人選，但傳出黨內要求他若參選需先請辭。蔡其昌今天說，看到媒體寫「綠營等一個人」，「我以為是等林佳龍，沒想到是等我」，他沒等的問題，一直都有表態，黨要他承擔，他就選。

至於若參選是否辭職（副院長），蔡其昌說，這次是徵召，表示黨希望有人承擔大局，這跟當立委要去選市長、自己報名登記黨內初選不一樣。他認為，是否辭職從來都是攻防問題，中華民國也沒有法規規定，說被提名什麼要辭什麼。

蔡其昌強調，現在是徵召，候選人也不是他、什麼事情還沒發生，「問我要不要辭（副院長），對我來說很莫名其妙」。

蔡其昌今天接受網路政論節目主持人王時齊專訪時，作上述表示。

外界關注蔡其昌是否投入台中市長選舉，他說，如果民進黨要他出戰，再困難的選舉，自己不會拒絕；如果黨需要、台中市民也覺得他不錯，「我一定會戰到底」，現在民進黨的制度是採徵召，因此一切交給黨中央處理、尊重黨中央的決定。

蔡其昌也提到，如果黨徵召他選台中市長，會義無反顧；如果是徵召林佳龍，這也很適合，甚至他也鼓勵過林佳龍再選一次，而民進黨台中市立委何欣純也很適合；他強調，不管黨徵召誰選台中市長，自己都會全力支持。

此外，根據媒體民調顯示，台中市長盧秀燕的民調領先，高於蔡其昌、前台中市長林佳龍、何欣純；王時齊問，「媽媽市長」盧秀燕是不是好打的對手。

蔡其昌說，民調就是參考，但現在連熱身都還沒有，而且他還沒宣布要做什麼事、沒宣布要選就有25%，這很不錯，「我覺得還蠻好的」；對他來說，每一場選戰都不好打，但也沒有什麼不好打就不能打的選戰。

蔡其昌指出，「媽媽市長」照理說是要照顧好大家、讓父母安心，但近期卻發生虐童案，搞得如滾雪球般，而且之前在中二選區立委補選時，也爆發跟市府有關的案子，這些都會被檢驗。（編輯：郭無患）1110223