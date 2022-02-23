朱立倫稱現在想2024是敗類 連勝文：針對所有人

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨主席朱立倫日前說現在想2024年的都是敗類，被質疑影射中廣董事長趙少康。國民黨副主席連勝文今天，他不覺得是跟趙少康的針鋒相對，這話應該是針對所有人。

朱立倫昨天在內部共識營指外界都說國民黨是「內鬥黨」，並說現在在想2024的都是敗類。由於趙少康去年要重回國民黨時，喊出有意投入2024年的總統選舉，朱立倫此話一出，也被外界質疑是在影射趙少康。

連勝文下午在出席台北市工商婦女會111年度新春聯誼活動時受訪表示，朱立倫講這個話應該是針對所有人，很顯然黨內對2024有想法的人很多，不是只有趙少康一個人；他認為朱立倫是在警惕黨內對2024之路有想法的人，應該先想辦法過2022年這關，再去想2024年。

對於朱立倫說國民黨一直被外界批評是內鬥黨，連勝文則說，他被內鬥的經驗還蠻豐富的，但那是過去了，雖然現在三不五時有些人會因為自己的利益，傷害到黨內團結，但現在他能確保黨中央不會去鬥別人，對黨員不會有不適當的做法。也許過去大家有不好的經驗，但從現在開始黨中央不會有這樣的做法。

此外，趙少康、孫文學校總校長張亞中21日和國民黨中央委員開記者會批評黨內換票選風，外界解讀有逼宮黨中央的意味，對此，連勝文表示，他在內部會議，已與朱立倫討論過很多次中常委選風端正問題，有關中常委選舉的問題，他也在這10年中不知講了多少次，不知道他這樣算不算逼宮。

連勝文強調，對於黨的改革，有人願意站出來是好事情，他高興都來不及，如果沒人要管、在乎這個黨，這樣更慘，有這麼多中央委員願意出來提出意見，這是好事，是國民黨復興的契機。（編輯：林興盟）1110223