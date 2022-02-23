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烏克蘭危機8/300

傳美爭取盟友制裁俄國 外交部：採適當作為因應

2022/2/23 17:21
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（中央社記者王慶剛台北23日電）俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢升溫，美國拜登政府傳爭取亞洲國家支持，對俄發動制裁和出口管制。外交部發言人歐江安今天表示，將與理念相近國家協調，採取適當作為協助區域和平。

面對俄烏局勢升高，美宣布祭出第一波經濟制裁，台灣外傳會在半導體及科技產品對俄進行進出口管制。外交部發言人歐江安今天表示，近期烏克蘭緊張情勢升高，總統蔡英文已於今天做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方透過和平方式，理性解決爭端，以共同努力維繫區域局勢和平穩定。台灣作為國際社會一員，願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

歐江安說，外交部再度呼籲各方應尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方持續透過和平、理性的對話解決歧見。

她說，外交部持續密切關注烏克蘭情勢發展，並與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當因應作為，以共同協助烏克蘭並維護區域的和平與穩定。（編輯：張均懋）1110223

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