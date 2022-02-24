電子圍籬等遭質疑無法源 監院促指揮中心妥善處理

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（中央社記者賴于榛台北24日電）針對電子圍籬、健保卡註記等科技防疫手段屢遭質疑無法源依據，監察院23日通過調查報告，指在程序、行政透明、個資保護及法制面向確有不備之處，將提醒指揮中心正視相關疑慮並妥善處理。

監察委員王幼玲、王美玉、高涌誠今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心為防疫考量，推出電子圍籬管理及關懷居家隔離者及居家檢疫者，並搭配手機基地台精準疫調匡列、健保卡註記、電子圍籬2.0及簡訊實聯制等科技防疫手段，但屢遭質疑傳染病防治法並無明文授權。

監委表示，科技防疫方式確實達成保障民眾健康的效果，然而相關管控措施因疫情被迫匆促上路，難免肇生影響被管制對象的自由與權益等相關疑慮。

王幼玲、王美玉、高涌誠說，監察院社會福利及衛生環境委員會23日已審查通過他們所提調查報告，分別指出在程序、行政透明、個資保護及法制面向確有不備之處，將提醒指揮中心正視相關疑慮並妥善處理，使防疫及人權可以併行。

監委指出，以電子圍籬來說，民國109年1月28日決定實施電子圍籬後，2月5日旋即實施，鑽石公主號事件時便大規模索取個資，並以基地台定位技術實施電子圍籬偵測，但是同年2月5日及24日始分別檢附「運用智慧科技輔助居家隔離及居家檢疫作業流程」及其修正版函請地方政府配合辦理。

監委說，以上遲至同年3月8日始正式公告實施，系統服務平台至同年3月26日方簽約生效，甚且到5月28日，才公布「COVID-19因應指引：實聯制措施指引」，明顯未依循「先程序，後實體」原則。

監委表示，指揮中心縱因疫情緊急未依嚴謹程序辦理，仍應趁國內疫情獲穩定控制之際，盤點疏漏不足之處並研謀改善，以增益我國人權保護形象。

監委也說，台北市萬華區部分民眾先前健保卡遭註記，就有程序及行政透明相關問題，也與聯合國人權指引、歐盟一般資料保護規則（GDPR）的「透明原則」有相當落差。

至於個資保護部分，監委說明，指揮中心雖能提出電子圍籬系統平台刪除個資的紀錄檔，然而該系統自民國109年1月至110年8月蒐集門號數高達66.6萬門，屬於中華電信門號的異常告警簡訊筆數即達165萬餘則，這些簡訊究應遵循指揮中心所示28天或作業辦法規定的1年保存期限，仍有待確認。

談到法制層面，監委則說，指揮中心一再說明，相關防疫措施是立法者有意授權指揮官於疫情防治方法選擇上的彈性，且對於受監控者自由權及隱私權的干預，與所欲維護的民眾命安全及身體健康相比，兩者間並未顯失均衡，符合憲法第23條比例原則。

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但監委認為，「常態法緊急化」、「例外狀態常態化」將模糊緊急與常態之間的界線，恐形成行政擴權的潛在風險；況且國內疫苗接種覆蓋率既已大幅提升，疫情更有朝向「長期」且「常態」方向調整之趨勢，顯示現階段電子圍籬使用空白授權之正當性與急迫性，與疫情早期「避免緊急危難」等情勢不可等量齊觀。

監委呼籲，指揮中心於約詢時允諾「適時滾動檢討」等語，即應把握疫情和緩及穩定控制期積極妥處，使人權保護的相關配套機制及措施與台灣亮眼的防疫成績可以兼顧併行。（編輯：蘇志宗）1110224