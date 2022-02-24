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政院提修法 學名藥審查程序中新藥專利權人可提訴訟

2022/2/24 15:53
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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天通過「專利法」第60條之1修正草案，規範如主張新藥專利權無效或其學名藥不侵權，新藥專利權人可於學名藥審查程序中提訴訟。

行政院今天發布新聞稿表示，為推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），符合協定相關規範，同時完善台灣專利制度，並健全醫藥產業發展，行政院會今天通過經濟部擬具的「專利法」第60條之1修正草案，將函請立法院審議。

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經濟部指出，修法為推動台灣加入CPTPP，民國108年8月20日施行的「藥事法」已納入專利連結制度，這次「專利法」一併調整，以求完善。

至於草案修正重點，經濟部說，當學名藥申請藥品許可證時，如主張新藥專利權無效或其學名藥不侵權，明定新藥專利權人可於學名藥審查程序中提起訴訟；其未起訴者，學名藥藥證申請人亦可提起確認之訴，以早日釐清有無侵權爭議。（編輯：蘇志宗）1110224

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