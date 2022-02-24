防疫措施鬆綁 蘇貞昌：民眾須認知確診可能增加

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（中央社記者賴于榛台北24日電）防疫措施將鬆綁，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣防疫成績好、經濟表現亮眼，因此可建立「經濟跟防疫並存」新模式，但也提醒適度鬆綁後，確診者可能會增加，民眾必須有所認知。

衛福部今天表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，拍照、運動免戴口罩，台鐵、高鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食；另外，入境檢疫措施與居家隔離，都自3月7日起縮減為10+7，外籍商務客也可申請來台。

對於防疫措施鬆綁，行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，台灣防疫成績好、經濟表現亮眼，因此可建立「經濟跟防疫並存」新模式，策略上靈活調整，兼顧防疫、經濟與生計。

但蘇貞昌也說，這個模式有3個前提，首先是疫苗覆蓋率愈高愈好，尤其請高齡者及家屬儘量讓高齡者能夠打第三劑；第二，適度鬆綁後，確診者可能會增加，但大部分都是輕症或者無症狀，民眾須認知到此事，不要一開放，確診數一增加，就拿數字來比數字。

第三，蘇貞昌也說，未來各機關學校，以及一定規模以上的企業或者特定場所，像百貨公司、幼兒園等應設置「防疫長」，專門負責防疫管理。

蘇貞昌也提醒，每個人都要管好自己，自主健康管理代表的就是個人要負最高責任，政府要教育、培養「大國民」，從國家防疫第一名，到每個人都是防疫第一名，防疫也才能進階到更好的階段。（編輯：林興盟）1110224