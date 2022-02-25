基輔湧避難潮 台撤僑巴士逾20小時仍塞在半途

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（中央社記者梁珮綺台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，貿協配合外交部啟動撤僑計畫，於台灣時間24日晚間10時安排巴士從基輔啟程至西邊城市利維夫；不過，當地民眾紛紛攜家帶眷避難，路上大量車潮湧現，截至25日晚間7時，巴士仍塞在半途。

俄羅斯揮軍烏克蘭，多個城市陷入動盪，華府預估烏克蘭首都基輔恐在96小時內淪陷，根據外交部新聞稿，目前在烏克蘭境內有33名台僑，有2人滯留在烏克蘭西邊城市，有13人在基輔其他地區，另有18人搭乘撤僑巴士至西邊城市利維夫（Lviv）。

外貿協會在基輔設有台貿中心，全力配合駐俄代表處執行緊急撤僑應變計畫，協助台僑到安全區域，撤僑巴士於台灣時間24日晚間10時出發；不過，當地民眾也攜家帶眷避難，公路上湧現車潮，截至25日晚間7時，巴士仍塞在半途。

貿協指出，已有駐地人員在利維夫待命，等台僑抵達後，立即協助前往鄰近國家，同時也與在烏克蘭境內的台僑保持聯繫，確認安全。（編輯：蘇志宗）1110225