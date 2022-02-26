俄羅斯入侵烏克蘭 侯友宜：台灣要團結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，破壞世界和平一定會受譴責與唾棄，身為世界公民愛好與守護和平，盼大家尊重自己也尊重別人；台灣須不分黨派團結，不要對立與衝突，不讓敵人有機會。

市長侯友宜25日在社群網站臉書（Facebook）表示，俄羅斯入侵烏克蘭，不論什麼理由，都是在世人面前發動戰爭的一方，「我們譴責破壞和平，更譴責殘害生命。」

他今天在視察中和區中山路人行道、中和區資源回收站，接受聯訪時被問到臉書發文的內容與動機。

侯友宜說，身為中華民國國民且是警察出身，永遠不變的職責是捍衛中華民國、守護台灣人民；也希望在公職生涯中，能呼籲台灣內部要團結在一起，不要對立與衝突。

記者詢問，文章內提到「不從內部找敵人，製造機會給敵人」所指為何；他說，看到烏克蘭就想到自己，台灣一定要記得，不要製造對立跟衝突，更要緊緊的團結努力守護國家、為人民做事，才不會讓敵人有機會，讓台灣的民主自由能屹立不搖。

侯友宜表示，中華民國最需大家以共同意志團結，不分黨派、職業高低，同心齊力團結，這是國民應盡的責任，也是他應該要做的事，與他在哪個職位無關；現在是新北市長4年任期的最後，就要努力把握每一年，衝刺與反省檢討讓新北市進步。

另外，記者詢問，怎麼看台灣有意跟進對俄羅斯提出制裁；侯友宜說，破壞世界和平一定會受大家的譴責、唾棄，身為世界公民愛好與守護和平，盼望全世界都能尊重自己也尊重別人，盡自己的責任。至於制裁是否有用；他說，這是態度，對破壞世界和平者的表態。（編輯：李錫璋）1110226