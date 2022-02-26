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2022九合一選舉
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2022九合一選舉

連2天同台出席 外界解讀盧秀燕蔡其昌互相較勁

2022/2/26 19:17（2/26 19:21 更新）
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台中市長盧秀燕（左5）、立法院副院長蔡其昌（右4）26日同台出席台中市外埔國中53週年校慶暨新校舍落成啟用典禮，一同為新校舍剪綵。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日
台中市長盧秀燕（左5）、立法院副院長蔡其昌（右4）26日同台出席台中市外埔國中53週年校慶暨新校舍落成啟用典禮，一同為新校舍剪綵。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市政府25、26日先後舉辦清水國中、外埔國中老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌同台出席，外界感受年底市長選戰較勁意味濃。

盧秀燕、蔡其昌繼昨天在清水國中老舊校舍行健樓拆除重建工程動土典禮同台後，今天再次同場出席外埔國中53週年校慶暨新校舍落成啟用典禮。

盧秀燕表示，外埔國中原校舍非常老舊、危險，前台中市長胡志強開始規劃、前市長林佳龍編列經費，她任內編列後續校舍裝修及教學設備預算，蔡其昌爭取部分經費，及多位議員會勘並陸續通過預算，外埔國中新校舍才能順利落成啟用，讓師生有安全舒適多元的教學環境。

蔡其昌會前接受媒體聯訪，關於接連2天與盧秀燕出席同台，是否較勁意味重，蔡其昌表示，不能說較不較勁，市府安排落成啟用、動土的時間，自己只能配合，行政權占優勢。

蔡其昌指出，清水國中從中央爭取新台幣1億多元預算，外埔國中也是自己爭取，硬體設施也是1億多元，當時減項發包，建物蓋好後，又缺少課桌椅經費，從中央開一次協調會，這些都是海線的重大建設。

盧秀燕接受媒體聯訪，關於與蔡其昌在年底的市長前哨戰是否已提前開打，盧秀燕婉拒回應。（編輯：方沛清）1110226

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