陳水扁廣播談屏縣長初選 潘孟安：縣民支持最重要

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣長潘孟安今天接受前總統陳水扁廣播訪談，對於民進黨內的屏東縣長初選競爭激烈，被視為一級戰區，潘孟安回應，得到縣民支持才是最重要。

潘孟安上午接受陳水扁廣播節目專訪，由於年底潘孟安的任期就要結束，陳水扁好奇詢問，現在民進黨內的屏東縣長初選，1人稱與總統有結盟感情、1人則有副總統的推薦、另1人則有第一名的縣長力挺，3名競爭的立委都要爭取做縣長的接班人。

潘孟安回應，不論有總統或副總統的支持都有加分，但得到縣民的支持才是最重要，在黨內初選而言，手心手背都是肉，因為大家各憑本事，不要在黨內找敵人。並且強調「口水沒有辦法讓土地增長果實，只有汗水才能讓土地長出豐碩的果實」。

近1小時的訪談過程中，由於潘孟安曾任陳水扁屏東競選總幹事，2人回憶選舉期間曾號召大批遊艇、水上摩托車，出發到七星岩去插旗，陳水扁笑稱「要選舉的人一定要去一趟七星岩」，其實自己會暈船，很怕被媒體拍到「抓兔子」的畫面。

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潘孟安也感謝陳水扁完成屏東第1條高速高路，當年也親民的跟著抬著黑鮪魚一起推廣產業、參訪風鈴季，就是有前輩打下的優良基礎，讓台灣尾有機會變成台灣頭。

陳水扁細數潘孟安在任內為屏東打造落山風藝術季、獲得無數國際大獎的縣民公園、屏菸1936文化基地、南國漫讀節等新景點及帶進閱讀風氣，施政滿意度高達91%，面對Delta變異株的侵襲，積極防堵疫情，民眾滿意度高達95%，比他當年擔任台北市長滿意度才89%，潘孟安的高滿意度，確實不容易。（編輯：黃世雅）1110227