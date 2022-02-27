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防止俄烏社群假訊息擴散 Meta提升事實查核能力

2022/2/27 13:37（2/27 14:11 更新）
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（中央社記者吳家豪台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭全球震驚，臉書應用程式母公司Meta今天宣布，已採取行動確保烏克蘭用戶安全，包括暫時禁止瀏覽或搜尋烏克蘭臉書用戶的朋友清單，以免民眾成為攻擊目標；並協助提升第三方事實查核機構的能力，防止假訊息擴散。

Meta在官網發文說明，針對俄烏戰爭影響，Meta已成立特別行動中心，成員包括Meta各部門專家，將全天候監控旗下平台，對俄烏議題採取即時反應。

為確保烏克蘭民眾的安全，Meta已在烏克蘭推出多項安全措施，其中一項工具允許用戶一鍵鎖定臉書（Facebook）個人檔案，讓不在朋友清單上的人士無法下載或分享用戶個人照片，也不能查看個人檔案相關貼文。

Meta也暫時禁止瀏覽或搜尋烏克蘭臉書用戶帳號的朋友清單，避免民眾成為攻擊目標。同時針對烏克蘭Instagram用戶發布動態消息置頂通知，提醒留意帳號隱私權和安全性設定。

Meta還採取一系列行動打擊假訊息，持續與外部專家合作，當第三方事實查核專家認定某些內容是虛假資訊，Meta會調降這些內容在臉書動態消息的排序，讓更少用戶看見。

為因應俄烏戰爭危機，Meta已擴增針對俄羅斯和烏克蘭語言的第三方事實查核能力，並計劃向烏克蘭事實查核合作夥伴提供額外的財務支援。Meta也透過關鍵字偵測系統把相似內容歸類在一起，讓第三方事實查核機構能更快找到戰爭相關內容。（編輯：林淑媛）1110227

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