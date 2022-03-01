制裁俄羅斯 蘇貞昌：廠商配合政策受損政府自當協助

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行政院長蘇貞昌（中）1日表示，台灣與世界民主夥伴同步，譴責俄羅斯的侵略行為，也會同步做相對應的制裁措施，若國內廠商配合政府政策而受到損害，政府自當予以協助。中央社記者張皓安攝 111年3月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發各界譴責；行政院長蘇貞昌今天受訪說，台灣與世界民主夥伴同步，譴責俄羅斯的侵略行為，也會同步做相對應的制裁措施，若國內廠商配合政府政策而受到損害，政府自當予以協助。

立法院今天邀請蘇貞昌專案報告福島食品進口及因應俄烏衝突。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到是否評估對俄羅斯進行制裁及這是否會對台灣企業造成影響。

蘇貞昌說，全世界都看到烏克蘭面對惡鄰的侵略，不屈不撓、全國團結抗敵的奮勇作為，所有民主國家都出面力挺，對於侵略行為予以譴責，台灣作為世界民主國家的一員，也與世界民主夥伴同步，不但嚴正譴責俄羅斯的侵略行為，也會同步做相對應的制裁措施，如果國內有廠商，因配合政府政策而受到困擾或損害，政府自當予以協助。（編輯：趙蔚蘭）1110301