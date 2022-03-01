拜登指派跨黨派訪團 下午搭行政專機抵台

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團預計今天下午4時前飛抵台北松山機場，外交部表示，訪團是公費搭乘美國行政專機前來，行程皆由美國在台協會（AIT）安排，展現美國對台支持堅若磐石。

外交部今天舉行例行記者會，被問到美國重量級訪團選擇此一時機來台訪問的意義，發言人歐江安表示，拜登繼去年4月派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢緊張時到訪，是美國展現對台堅定安全承諾的具體行動，也顯示台灣議題在美國有跨黨派高度共識，外交部對此高度歡迎與感謝。

對於媒體提問國民黨或其他單位表達盼與美國訪團見面，歐江安表示，拜登指派訪團的公務行程都是由AIT安排，外交部從旁提供行政協助，協調與政府相關國安高層會晤，其他單位若有提出希望安排會面的要求，外交部都已轉達AIT。

媒體詢問美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計明天訪台，兩團行程是否會有交集？歐江安說，拜登指派的資深代表團是今、明兩天在台訪問，蓬佩奧是明天抵台，2日到5日在台訪問，兩團時間點不同，行程沒有交集。

外交部指出，拜登此次指派的資深訪問團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。（編輯：黃國倫）1110301