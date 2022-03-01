藍委質疑美特使團拚選舉 吳釗燮：貴黨也爭取見面

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（中央社記者范正祥台北1日電）美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，國民黨立委賴士葆今天質疑訪團有美國選舉因素。外交部長吳釗燮則回賴士葆，「貴黨」高層也是極力想要爭取見面的機會。

立法院院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

賴士葆質詢時提及，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於2日訪台，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領跨黨派資深代表團今天訪台。他認為，蓬佩奧可能會參選2024年美國總統，全美現在反中是王道，蓬佩奧也是反中急先鋒。

賴士葆還說，年底美國期中選舉，民主黨的相關民調不理想，緊張了，這次拜登派團訪台，等於「一石好幾鳥、一箭好幾鵰」，希望鞏固基本盤、希望贏得期中選舉。

賴士葆說完，指名要吳釗燮回應。不過，蘇貞昌主動回答，指出應該也可以做另外一個結論，就是可見台灣的重要，也可見美國民意堅定支持台灣。

賴士葆堅持要吳釗燮表示看法。吳釗燮表示，不管美國哪一個黨執政，對於美國的交往，是兩黨都平行交往，所以有前高層官員要來台灣訪問，都表達高度歡迎之意，「不管先前如何，只要是他們支持台灣的，我們都表達歡迎之意。」

對於賴士葆解讀拜登指派跨黨派資深代表團訪台的意義，吳釗燮說，不管賴士葆怎麼說，「貴黨」高層也是極力想要爭取見面的機會。

賴士葆表示，身為立委，任何國際上有幫助於台灣的舉動，有友善人士來台灣，都予以歡迎。

此外，賴士葆質詢時也問到，蓬佩奧來台的行程，總統蔡英文沒有請吃飯，但是蔡總統有請拜登特使團吃飯，是不是明顯有大小眼之分，會不會有副作用。吳釗燮說，客人要來台灣，希望安排什麼樣的行程，尊重客人儘量洽排；蔡總統也會授勳給蓬佩奧，表彰其對台灣的貢獻。（編輯：林興盟）1110301