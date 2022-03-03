因應氣候變遷 綠委籲調適政策開設專責機關

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民進黨立委洪申翰（左2）、林楚茵（右2）與學者等人3日舉行記者會，呼籲政府正視氣候變遷的影響，調適、評估相關政策，並成立國家級氣候變遷科學研究專責機構，提出適合台灣的衝擊預估與風險分析。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委洪申翰等人今天呼籲政府正視氣候變遷的影響，調適、評估相關政策，並成立國家級氣候變遷科學研究專責機構，提出適合台灣的衝擊預估與風險分析。

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）2月28日發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」（AR6 WGII），提及應盡速啟動調適行動，引發外界討論。

對此，民進黨立委洪申翰、林楚茵與多名專家學者今天於立法院召開記者會，提出4大訴求，包括成立國家級氣候變遷科學研究專責機構、「調適」主責機關應從環保署回到國發會、溫室氣體減量及管理法修法時應明定基金一定比例用於調適，以及第3期國家氣候變遷調適行動方案應立基於過去調適政策的總體檢討等。

洪申翰說，對於台灣能源政策，大家過去幾年學到一個新詞彙叫做「淨零排放」，但在這過程中，常常少講到「調適」；他解釋，所謂的調適，就是當未來極端氣候愈來愈頻繁出現時，要針對未來氣候情境做預估，才有辦法評估風險，進而應變進行政策調整、提高韌性等。

洪申翰指出，今天召開這場記者會，除了是讓很多研讀這份報告的科學家提出政策建議外，也因為台灣第2期的國家氣候變遷調適行動方案，將於今年到期。明年預計發布第3期方案，加上現在要修法，因此他們希望在此時提出總體觀察、判斷與建議。

洪申翰建議，氣候科研是公私部門調適的基礎，然而台灣目前氣候變遷推估資訊與調適知識平台的專職研究人力、投入氣候變遷科學研究的資源和經費等，與國際相比非常不足，建議政府整合目前的研究資源，成立國家級氣候變遷科學研究專責機構。

林楚茵則呼籲，企業要正視氣候變遷的影響，必須提前做好氣候調適，金管會應訂出標準，讓企業訂定調適策略，而上市櫃公司的氣候風險相關財務數據（TCFD）報告書也應做第三方確信，否則又將成為另一個作文比賽的場域。（編輯：翟思嘉）1110303