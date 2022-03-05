援助烏克蘭 外交部發起募集民間愛心物資活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北5日電）為協助受戰火影響的烏克蘭民眾，外交部宣布發起募集民間愛心物資活動，自3月7日至18日每天上午10時至下午5時（含週末），開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。

外交部發布新聞稿指出，目前僅接受20類物品與14類藥品捐贈，其他物品暫不受理，物資必須是全新包裝且效期6個月以上。

物品20類清單：發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

藥品14類包括：抗生素Preparations in ampoules （以下部分藥品宜以安瓿填裝）、Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、 Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、 Hlydrocortisone、Diphenhydramine。

外交部指出，個人或企業團體如果想捐贈物資，請上外交部網站填妥登記表，並以傳真（02-2389-9694）或電子郵件（afri1@mofa.gov.tw）傳送外交部，也可親赴捐贈地點現場填寫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捐贈方式可在期限內親送至外交部西側門（台北市中正區凱達格蘭大道與公園路交叉路口），或郵寄至外交部（台北市中正區凱達格蘭大道2號外交部秘書處），並註明「捐贈烏克蘭物資」。如果是大量捐贈物資請先與外交部聯繫，以利安排適當交運方式。

外交部募集民間愛心物資援助烏克蘭的洽詢專線電話（自3月7日上午10時開放撥打，請於上班時間來電）：（02）2348-2863或2348-2864；以及2348-2094（民間非政府組織專線）。（編輯：林克倫）1110305