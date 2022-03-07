303停電 藍批能源政策錯誤綠指絕不卸責

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）3日全台發生大規模停電，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，要求蔡政府承認能源政策錯誤，應有人要負起政治責任。民進黨立法院黨團書記長陳歐珀指出，政府絕對不會卸責，也會嚴查，相信行政院會做妥適處置。

興達發電廠人為疏失造成303全台大停電，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯、國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院召開「穩定供電淪為芭樂票，錯誤能源政策没人負責？」記者會。

曾銘宗表示，蔡政府上台至今，共發生5次全國性大規模停電，不只停電規模越來越大，頻率也越來越高，顯示這已非個別事件，涉及到能源政策，而民進黨提出的2025非核家園政策已經跳票，希望蔡政府承認能源政策錯誤。

曾銘宗指出，穩定供電涉及到全民用電權益及產業發展，是否缺電是現實問題，政府的口水與大內宣無法實際解決缺電問題，奉勸政府趕快進行全面性的檢討，並提出可行的解決方案。

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曾銘宗表示，針對303全台大停電，目前政府已在追究台電董事長、總經理的行政責任，刑事責任的部分，檢調也在追查，但誰來負起政治責任？國民黨團呼籲總統府、行政院必須說清楚，並重申台電必須全額補償停電所造成的損失，電費打折並不算補償。

對於國民黨團質疑，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀在接受中央社記者訪問時表示，政府絕對不會卸責，對於這起事件也會嚴查，後續的政治責任還是行政責任也好，視經濟部提出的調查報告後，相信行政院會做妥適處置。（編輯：蘇志宗）1110307