被俄羅斯列名不友善 外交部：外館正常運作

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）針對俄羅斯將台灣列入「不友好國家地區」名單，外交部表示，台灣對俄羅斯經貿依存度不高、影響有限，目前駐俄羅斯代表處運作正常，俄羅斯也設有駐台機構，會以「對等」作為雙方交往互動原則。

外交部表示，情資顯示，俄羅斯公布該措施主要是為了保障他們在國際制裁下仍能維持金融秩序穩定，俄羅斯規定不論中央地方政府、企業、個人可以對名單上這些國家，對於債權人可以改用盧布支付，企業與個人對名單上國家要履行合約時，也要先報請俄羅斯的相關單位核准。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，俄羅斯政府在7日晚間公布不友好國家地區名單，台灣被列入其中，根據外交部掌握消息，名單上有48個國家，亞洲有日本、韓國、新加坡等，其他包括美國、加拿大、歐盟、英國、瑞士、澳洲、紐西蘭等都榜上有名。

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歐江安表示，俄羅斯不是台灣工業物資主要進口國家，台灣的石油與天然氣採購多元，沒有仰賴俄羅斯，經貿能源對俄羅斯依存度不高，政府會持續評估相關情勢，以及相關全球經貿局勢變化，進行妥善評估，加強因應措施，確保供應鍊平順，物價與金融市場穩定，政府會把烏克蘭戰爭任何負面影響降到最低，國安單位對於台灣海峽周遭動態，各項監測作為都會強化，即時有效因應各種可能狀況。

外交部強調，俄羅斯宣布對台灣經貿影響是有限的，請民眾不用擔心。行政院長蘇貞昌也已表示，政府會盡力協助受到影響的企業，駐俄羅斯代表處目前運作正常，俄羅斯在台設有代表機構，雙方在交往互動時，對等是一個考量的重要因素。（編輯：蘇龍麒）1110308