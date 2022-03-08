國際婦女節 蔡總統：講巾幗不讓鬚眉已經過時

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文在國際婦女節透過臉書，向在各領域耕耘的女性致敬。她說，講「巾幗不讓鬚眉」已經過時了；現在的女生，並不一定要「巾幗」，男生也不需要非得「鬚眉」不可。不論性別氣質如何，都可以很優秀。

總統上午在臉書發文表示，不論是去年的東京奧運，或是今年初的女足亞洲盃，都可以看到，在賽場上，女性不斷超越自我，展現不凡的女力。

總統表示，女足代表隊的拚勁，所有台灣人都看在眼裡。即使面對傷勢、甚至有隊員因為染疫而無法上場，但全體隊員依然奮戰到最後。這是運動場上的典範，也是台灣人的精神。

她說，在棒球、籃球、足球，以及各類體育競賽當中，台灣的女性裁判也越來越多了，女力的展現，是不會因為專業領域而有差別的。

總統覺得，講「巾幗不讓鬚眉」已經過時了，因為這句話似乎預設男生比較厲害，只有當女生有表現時，才可以不輸給男生。

她表示，現在的女生，並不一定要「巾幗」，男生也不需要非得「鬚眉」不可。不論性別氣質如何，都可以很優秀。今天是國際婦女節，祝福各位女生，婦女節不但要快樂，更要自在，也謝謝大家持續用行動打破社會框架，突破社會對女性的既有想像。（編輯：趙蔚蘭）1110308