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加碼券使用率低 國發會：擬延長期限至6月底

2022/3/8 17:56（3/8 18:14 更新）
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政府各部會去年推出振興加碼券，但部分加碼券使用率低，期限將於4月30日到期。國發會主委龔明鑫8日在立法院備詢表示，政府目前研擬加碼券使用期限是否延至6月底。圖為台東知名景點金城武樹。（中央社檔案照片）
政府各部會去年推出振興加碼券，但部分加碼券使用率低，期限將於4月30日到期。國發會主委龔明鑫8日在立法院備詢表示，政府目前研擬加碼券使用期限是否延至6月底。圖為台東知名景點金城武樹。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北8日電）政府各部會去年推出振興加碼券，但部分加碼券使用率低，期限將於4月30日到期。國發會主委龔明鑫今天在立法院備詢表示，因為上次疫情關係，民眾可能因擔心、導致消費遞延，政府目前研擬加碼券使用期限是否延至6月底。

國民黨立委洪孟楷今天在立法院會質詢指出，去年政府推出五倍券時，各部會有推出加碼券，但除了經濟部的好食券已用至84%，其餘部會的券都用不到5成；加碼券將於4月30日到期，詢問政府是否有信心2個月內衝高使用率。

國發會主委龔明鑫表示，因為上次疫情的關係，民眾可能因擔心、導致消費遞延，政府目前研擬加碼券使用期限是否延到6月底。

洪孟楷詢問，加碼券經費源於第4次紓困振興特別預算，但特別預算至今年6月30日到期，若加碼券沒有使用，剩下預算如何處理；對此，行政院長蘇貞昌表示，相關部會進一步盤整。

龔明鑫也指出，立委提供的統計數字是第一波，但像是第2波地方創生券在過年期間的效果就非常好，發出的回饋金額已達新台幣2000多萬元。（編輯：林克倫）1110308

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