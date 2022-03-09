綠台中市長人選 蔡其昌：承擔第一順位應是林佳龍

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨籍立法院副院長蔡其昌被視為年底台中市長選舉熱門人選；他今天受訪說，台中市長選舉民調上，民進黨政治人物中，前台中市長林佳龍是第一名，民進黨要勝選，承擔的第一順位應該是林佳龍。

此外，對於傳出黨內要求蔡其昌若參選需先請辭。他說，這要看黨內遊戲規則，但到今天為止，黨有無需要他都還不知道。

蔡其昌今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪時，談到民進黨在台中市長選戰布局等相關議題，作上述表示。

周玉蔻提問，現在民進黨內有人用台中市長選舉，想鬥蔡其昌的副院長位置。蔡其昌表示，沒那麼誇張，沒有說到鬥，但會有一些討論；對他來說，這個問題現在還不是題目，因為黨要徵召誰選都還不知道。

被問到如果被徵召選台中市長，是否要辭掉立法院副院長，蔡其昌說，這要看黨內的遊戲規則，昨天他也還在主持立法院會，到今天為止，黨有沒有需要他都不知道，而黨也要想清楚徵召的理由。

蔡其昌強調，位置從來就不是自己關心的問題，如果辭副院長對黨很重要、辭了之後就會打贏選戰等，黨要來找他討論、說明清楚。

此外，周玉蔻提到帶職參選議題；蔡其昌說，從局外人的角度來看，很多政治人物辭職還是不辭職，這本來就沒有硬性規定，而辭或不辭，在選戰過程中都是做為策略使用。

蔡其昌也說，「台中市現在的民調，第一名都是林佳龍，你要先尊重林佳龍，怎麼會跑到我身上」，所以這個題目對他來說根本不是問題。

蔡其昌強調，如果林佳龍要回台中承擔，他會全力支持；如果黨一定要他、非他不行，自己不能閃躲，但現階段要先尊重林佳龍。（編輯：蘇龍麒）1110309