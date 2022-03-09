經部停電檢討報告 國民黨：甩鍋基層不願承擔責任

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北9日電）經濟部公布303停電事故檢討報告，指向人為疏失及系統韌性問題。國民黨今天表示，檢討報告不是推給基層，就是試圖推給前朝，不願承擔該有的責任；基層人員拚命維持不缺電假象，但一出事就被甩鍋，情何以堪。

經濟部昨天公布303停電事故檢討報告，指向人為疏失及系統韌性問題。國民黨今天召開「全台大跳電，民進黨欠電還甩鍋」記者會，文傳會主委凌濤說，在303全台大停電後，昨天高雄、台南還陸續跳電，這叫南部民眾情何以堪。

凌濤表示，蔡政府對外宣示不缺電，但卻讓機組歲修基層人員「榨肝買單」，明明就是蔡政府的能源政策出問題，所有的基層人員卻要拚命維持政府不缺電假象，但一出事，政府就甩鍋基層，這讓基層員工情何以堪，如何不心寒。

與會的國民黨發言人張斯綱則說，政府甩鍋的理由，最誇張的就是又把前總統馬英九抬出來，距離馬英九交出政權已快6年的時間，這段時間蔡政府不好好檢討能源政策，還在說馬英九執政任內對電網投資不夠，請問民進黨執政後又對國家能源安全、電網投資做了什麼事。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及副書記長謝衣鳯同時也在立法院召開記者會。曾銘宗表示，檢討報告內容沒有全面檢視台電歷年來管理上的問題，以及輸配電網及實務操作的層面，把責任推給基層，找人當替死鬼，不公平、不合理、不負責任，也無法解決跳電、停電問題，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，蔡政府在歷經民國106年的815，以及去年的513、517、1212等四次全國性大跳電，相關的改善對策慢半拍，而經濟部在303停電事故檢討報告中提出的5大改善對策，也都是陳腔濫調，沒有新意，經濟部為台電公司的主管機關，難道沒有管理責任？檢討報告中也不見能源政策問題。

萬美玲表示，在翻閱815、513、517大停電的檢討報告，在比對這次303停電事故的檢討報告，發現根本大同小異，非常的不負責任。奉勸蔡政府，就算要保某些人的官位，也應該要好好面對台灣缺電的問題。（編輯：蘇龍麒）1110309