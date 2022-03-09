台中大火死傷慘 民眾黨團籲本會期優先排審消防5法

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（中央社記者范正祥台北9日電）台中市一處大樓套房住宅6日發生火警造成6死、6傷，公共安全問題受關注。民眾黨立法院黨團呼籲本會期優先排審消防設備人員法、消防設備士法、公寓大廈管理條例、消防法、建築法等「消防5法」。

民眾黨團副總召賴香伶、立委高虹安今天出席記者會，呼籲從法律面和制度面檢討居住環境與安全，儘速於本會期排審，希望很快看到三讀，別讓悲劇再發生。

高虹安表示，民眾黨團過去已在立法院提案「消防5法」，但法案至今卻還躺在立法院相關委員會沒有排審，希望朝野立委支持本會期優先排審，完備法制。

談及民眾黨團的提案主張，高虹安指出，消防設備人員法草案與消防設備士法草案，明定取得消防設備專業人員資格要件，執業資格、業務及責任等。

她說，公寓大廈管理條例部分條文修正草案，增加設置消防設備補助、督促各公寓大廈成立管理組織。消防法部分條文修正草案，課予消防主管機關更多監督建築物消防設備狀況的權責，加重管理權人違規罰則。

此外，建築法部分條文修正草案，納入對建築物所有權人和使用人對於結構、防火及公共衛生安全及相關設備維護的責任與罰則。

賴香伶表示，「消防5法」攸關生命和財產安全，希望行政院當成優先法案，她這會期參加內政委員會，也會請立委不分朝野黨派共同支持完備法制。（編輯：黃國倫）1110309