更多編輯台推薦新聞：
Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進
國際

蒲亭快攻基輔夢碎 5面向看懂烏克蘭如何阻撓俄軍挺進

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/76

台中大火死傷慘 民眾黨團籲本會期優先排審消防5法

2022/3/9 14:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北9日電）台中市一處大樓套房住宅6日發生火警造成6死、6傷，公共安全問題受關注。民眾黨立法院黨團呼籲本會期優先排審消防設備人員法、消防設備士法、公寓大廈管理條例、消防法、建築法等「消防5法」。

民眾黨團副總召賴香伶、立委高虹安今天出席記者會，呼籲從法律面和制度面檢討居住環境與安全，儘速於本會期排審，希望很快看到三讀，別讓悲劇再發生。

高虹安表示，民眾黨團過去已在立法院提案「消防5法」，但法案至今卻還躺在立法院相關委員會沒有排審，希望朝野立委支持本會期優先排審，完備法制。

談及民眾黨團的提案主張，高虹安指出，消防設備人員法草案與消防設備士法草案，明定取得消防設備專業人員資格要件，執業資格、業務及責任等。

她說，公寓大廈管理條例部分條文修正草案，增加設置消防設備補助、督促各公寓大廈成立管理組織。消防法部分條文修正草案，課予消防主管機關更多監督建築物消防設備狀況的權責，加重管理權人違規罰則。

此外，建築法部分條文修正草案，納入對建築物所有權人和使用人對於結構、防火及公共衛生安全及相關設備維護的責任與罰則。

賴香伶表示，「消防5法」攸關生命和財產安全，希望行政院當成優先法案，她這會期參加內政委員會，也會請立委不分朝野黨派共同支持完備法制。（編輯：黃國倫）1110309

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀