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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

傳蒲亭擬關閉台灣駐俄代表處 吳釗燮：假訊息已報警

2022/3/11 11:15（3/11 11:33 更新）
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網路謠傳俄羅斯正研議報復台灣，將關閉台灣駐俄羅斯代表處。外交部長吳釗燮11日表示此為假訊息，已報警處理。（中央社檔案照片）
網路謠傳俄羅斯正研議報復台灣，將關閉台灣駐俄羅斯代表處。外交部長吳釗燮11日表示此為假訊息，已報警處理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北11日電）網路謠傳俄羅斯正研議報復台灣，將關閉台灣駐俄羅斯代表處。外交部長吳釗燮今天表示，這是典型的錯假訊息，已經報警處理，駐俄羅斯代表處仍維持正常運作。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席備詢，民進黨立委羅致政關切傳出俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有可能對台灣列入不友善國家採取報復的行動，包括可能威脅關掉中華民國（台灣）的駐處。

吳釗燮答覆表示，這是一個典型的假訊息，除了駐俄羅斯代表處，還有提到台灣的航空公司，外交部除了昨天晚上出來做說明之外也報警了，駐俄羅斯代表處仍維持正常運作。

羅致政表示，外交部昨晚說明很平穩，但完全沒有提到這是錯假訊息，這個訊息對民心士氣是會有影響的，部長吳釗燮今天做了明確公開表示。（編輯：翟思嘉）1110311

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