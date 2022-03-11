如獲徵召選台中市長 蔡其昌：靠成績取得市民認同

對於民進黨台中市長提名人選，立法院副院長蔡其昌（前）11日受訪時表示，若他被徵召參選市長，將靠自己成績來取得市民認同，他是做事的人，這是他的風格，市民要看的是政治人物有沒有在做事。中央社記者郝雪卿攝 111年3月11日

（中央社記者郝雪卿台中11日電）對於民進黨還未決定台中市長提名人選，基層憂心沒有母雞帶小雞，立法院副院長蔡其昌今天指出，如果他獲黨內徵召參選，將靠成績來取得市民認同，市民要看的是有沒有在做事。

國立中興大學今天舉行學士後醫學系成立暨招生記者會，身兼興大校友總會理事長的蔡其昌在出席記者會時接受媒體聯訪表示，如果黨需要他出戰，絕對不會畏戰。

對於民進黨台中市長提名人選，蔡其昌日前接受廣播電台採訪時曾說，以目前民調來看，前交通部長林佳龍還是最高，但林佳龍則點名蔡其昌等在地立委，蔡其昌認為，如果他被徵召參選市長，就是靠自己成績來取得市民認同，他是做事的人，這是他的風格，市民要看的是政治人物有沒有在做事。

至於母雞帶小雞的問題，蔡其昌表示，有母雞很好，現在他是副院長而已，但很多人還是掛他的看板，他是母雞，很多基層也掛立委何欣純的看板，同樣有人掛林佳龍的看板，即使沒有被徵召，也都是母雞。

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蔡其昌強調，其實選舉就是這樣子，每個小雞去努力，因為最終選的是小雞，不是母雞，而母雞可以幫忙新人增加曝光度，但母雞不會只有一隻，大家都是，最後市長候選人出來，就會跟小雞更加密切連結。

此外，有關國民黨立委吳斯懷提到南韓總統當選人尹錫悅主張擴張薩德飛彈防禦系統，是挑釁中國的做法，蔡其昌認為，誰對台灣好，誰在威脅台灣，國會議員應該要有站在中華民國、站在台灣的角度，來看待這種國際關係，國民黨主席朱立倫應該對這件事情，要有一些態度跟看法。（編輯：謝雅竹）1110311