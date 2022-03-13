停電議題互槓 蔣萬安批蘇貞昌沒有肩膀

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（中央社記者王承中台北13日電）行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在立法院總質詢因停電議題互嗆，蔣萬安今天表示，堂堂行政院長在國會殿堂發洩情緒，又繼續口出惡言進行人身攻擊，「這是沒有肩膀的院長」，希望大家多關注用電問題，少噴政治口水。

對於傳出國民黨立法院黨團不排除要暫停總質詢抵制蘇貞昌一事，蔣萬安僅表示，黨團會進行討論。

蘇貞昌日前列席立法院院會備詢時，因停電議題與蔣萬安互嗆，但連日來兩人隔空言詞交鋒，戰火並未停歇。蘇貞昌昨天對媒體表示，他一直耐著性子說明，但國會殿堂變成街頭小混混，「是可忍，孰不可忍」。

蘇貞昌今天出席活動時再度被問起相同議題時強調，「你尊敬我一分，我回敬你三分；你如果要不客氣，那我也不能都老是緘默不語」。

面對與蘇貞昌的言詞爭議，蔣萬安上午在服務處接受媒體聯訪時指出，立委基於職責在立法院反映民意、監督政府，這是天經地義，也是憲法保障的制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

他說，希望大家多討論民生、產業用電問題，少噴政治口水，這才是民眾之福，也希望民進黨不要只關心他的家世，多關心民生及產業用電。

國民黨發言人江怡臻今天透過新聞稿表示，人民需要的是會做事的政府，而不是耍嘴皮子的無能政府，但現在政府連基本的用電都不能保障，蘇貞昌甚至連不會停電都不敢承諾，如果蘇貞昌不能回應在野黨的監督，也不能回應人民的憤怒，那就趕快下台。

此外，媒體詢問，蔣萬安跟新北市長侯友宜都講重話要黨中央改革，是否要組成「反朱聯盟」，蔣萬安回應，沒有反朱聯盟，這都是外界見縫插針，國民黨唯一要推動的就是團結聯盟。他指出，過去國民黨艱困時，有人保持距離，有人選擇切割或跳船，但他會堅定留下，並號召更多人參與改革。（編輯：林淑媛）1110313