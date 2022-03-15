時力：地方財政失衡城鄉不均 儘速啟動財劃法修法

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（中央社記者范正祥台北15日電）財政收支劃分法自上一次1999年修正，至今已經過了20多年。時代力量立法院黨團今天呼籲，儘速啟動財政收支劃分法相關修法，解決地方財政失衡、城鄉不均問題，落實地方財政自主的要求。

時代力量黨團今天召開記者會，黨團總召邱顯智、副總召陳椒華及幹事長王婉諭共同出席，促請因應現況修正財政收支劃分法，並公布黨團對於修法內容主張。

陳椒華表示，財政收支劃分法已20年未修，目前有6個直轄市，且與縣市的預算分配形成很大的落差。地方財政現況困窘，財政自主更已瀕臨全面崩解，如此先天不良、後天失調的問題日益凸顯，財政收支劃分法相關修法已刻不容緩。

她指出，此次時代力量黨團版本的財政收支劃分法草案，提出幾項重要修法原則，包括「錢權同時下放、擴大統籌分配、直轄市及縣市財源只增不減、劃一直轄市與縣市分配基礎、公式設算入法取代比例分配、中央地方共同決定分配規則機制、強化財政誘因與落實財政紀律」等，希望根本改善地方財政結構問題。

談及黨團版本財政收支劃分法草案，王婉諭指出，因應直轄市升格後，直轄市內各區的城鄉差距反而擴大的問題，時力的版本也主張，直轄市政府應參酌市內各區城鄉差距、居民生活型態、產業模式、人文社會及環境生態保護等因素，研訂透明化與公式化的分配規定，希望藉此改善偏鄉因升格反而更形邊緣化的處境。

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邱顯智指出，既有的地方稅弊病也應該被檢討。否則如果地方政府一手要拿中央的補助款，另一手卻又降低持有稅，就是拿其他納稅人的錢，補貼地方的大地主。

邱顯智表示，時代力量的修法版本，讓中央可以對地方政府的開源節流績效進行考核，如果績效不彰，就會影響補助款的分配。讓中央把關地方政府有沒有盡到該盡的義務，希望國家財政的整體分配，從中央到地方都變得更加合理。（編輯：張均懋）1110315