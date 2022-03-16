財產申報 顧立雄王美花夫婦存款1248萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）監察院今天公布最新一期廉政專刊，國安會秘書長顧立雄與經濟部長王美花兩人存款1248萬4017元，相較109年申報時增加逾百萬元。

監察院今天公布第183期廉政專刊，內有國安會秘書長顧立雄、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成、行政院政務委員吳澤成、張景森、龔明鑫，以及中研院長廖俊智等人的財產申報內容。

顧立雄與王美花持有2筆位於台北市北投區的土地與8筆建物，另信託3筆位於台北市文山區的土地與2筆建物，還有1輛LEXUS汽車。

兩人存款1248萬4017元，相較109年申報時增加逾百萬元，另有總價額252萬8059元的有價證券、10筆累積已繳1821萬8701元的保單、1筆99萬元的債權，以及購置不動產所致的債務87萬8555元，並申報價值共576萬元的畫作、手錶、手鐲與高爾夫球證。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這期廉政專刊也公布監院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件，其中立法院長游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過30萬元，違反政治獻金法第18條第3項第1款規定，因此遭處以66萬元罰鍰。

另外，高雄市前市長韓國瑜因2018年收受未具有選舉權人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反政治獻金法第8條及第15條第1項規定，而違法收受的政治獻金依法須沒入，因此遭處以6萬元罰鍰，並沒入2萬元。（編輯：黃國倫）1110316