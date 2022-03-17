傅崐萁指民進黨附庸 民眾黨：有失大黨格局

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北17日電）國民黨中央選戰策略會報成員、立委傅崐萁今天表示，台北市長選戰是重中之重，但感受不到有藍白合，民眾黨與時代力量一樣，一直都是民進黨的附庸。此次縣市長選舉布局要尊重地方，要提名一定會贏的人。

對此，台灣民眾黨發言人張清俊表示，國民黨才是提出「藍白合」的始祖，如今碰壁面子掛不住，「見笑轉生氣」反過頭來罵人、造謠，實在有失大黨之格局。

備戰年底地方選戰，前台北市長郝龍斌呼籲「藍白合」，但各方看法不一，國民黨內也普遍不看好。

傅崐萁日前接受網路節目專訪時也說，從來就沒有發現藍白合。他今天在接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪時更指出，民眾黨與時代力量一樣，一直都是民進黨的附庸。

傅崐萁指出，在立法院真的感受不到有所謂的藍白合，因為所有關鍵性的表決，民眾黨從未跟國民黨站在一起，只有提案不被民進黨接受時，民眾黨才會來找國民黨。本屆立法院長選舉，民眾黨立委也都是票投現任立法院長游錫堃，民眾黨與時代力量一樣，一直都是民進黨的附庸，大家真的要審慎思考。

他表示，有時候選民是霧裡看花，但他呼籲大家一定要集中選票，若被黨內視為台北市長選舉熱門人選的國民黨立委蔣萬安沒有得到緊密支持，藍營選票分散，這會非常危險，請大家多給國民黨一次機會。

對於國民黨通過中常委選制改革方案將中常委席次減半，傅崐萁表示，過去國民黨從未有人敢把中常委砍半，而黨主席朱立倫已經辦到了，國民黨現在應該要集中力量，一致對外。

他指出，民進黨內的派系也是公然養黨員選黨代表，換票選中執委，再綁中常委，但身為執政黨的民進黨卻一天到晚扔煙霧彈，讓大家檢討在野黨。

針對年底縣市長選戰的提名，傅崐萁表示，此次縣市長布局要尊重地方，不能提名後，民調就一路往下摔，要提名一定會贏的人，這個人不一定是目前民調最高，很多候選人有潛質，有能力往上衝。

他表示，國民黨也不會順著民進黨的節奏，提早把人先推出來讓民進黨打，且過去的提名時間也都在5到8月左右。

對於傅崐萁的說法，張清俊說，眾所皆知，國民黨的路線與價值，早已不符合台灣人民的期待，因此，請傅崐萁對其他政黨指指點點之前，應先正視國民黨內部矛盾。

他表示，國民黨基層也很疑惑，黨中央現在到底是朱主席還是傅主席，國民黨是否先為自家人解答，而不是選情拉警報，就到處亂給人貼標籤。（編輯：蘇龍麒）1110317