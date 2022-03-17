公共工程缺工缺料 吳澤成：因應作為已有成效

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對於立委質詢時指出目前許多公共工程營造都面臨缺工、缺料的問題，物價上漲也非常嚴重，公共工程委員會主任委員吳澤成17日在立院答詢時表示，政府有相關因應作為，已有呈現一些成效，也還會繼續努力。中央社記者謝佳璋攝 111年3月17日

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（中央社記者范正祥台北17日電）缺工、缺料、物價上漲，影響公共工程執行進度。行政院公共工程委員會主任委員吳澤成今天表示，政府有相關因應作為，已有一些成效，缺工部分協調勞動部開放專案申請，物料上漲可依照物價指數申請調整經費。

立法院交通委員會邀請吳澤成列席報告業務概況及當前立法計畫，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2年多來的影響，許多公共工程營造都面臨缺工、缺料的問題，物價上漲也非常嚴重；尤其是缺工問題，疫情造成很多移工無法來台，國內人力又沒辦法適時補齊。

無黨籍立委趙正宇以桃園捷運綠線工程進度為例指出，2年前第1標時引進200名移工，工程進度穩定，但第2標、第3標工程受疫情影響，移工來台延宕，無法及時投入工程，相關工程延後非常嚴重。他並提及，本國勞工也缺工，民眾投入營造業的意願非常低落，顯示勞工待遇和勞動環境或技術養成都是非常大的問題。

吳澤成答詢時表示，缺工、缺料、物價上漲是事實，政府有相關因應作為，已有呈現一些成效，也還會繼續努力。他指出，有協調勞動部，政策上對於工程需要已開放專案申請機制，現有已在用的勞工也可以延長，都在進行中。

民進黨立委陳素月質詢提及，受到疫情影響，公共工程營建物價指數也一直漲，營造材料大漲使得工程施工成本壓力大，很多地方公共工程都面對這樣的問題。對此，吳澤成回應，依照物價指數可以申請調整經費，本來合約就有這規定，如果沒有這規定，可以請求甲方來做變更調整，如果甲方不願意，工程會來協調。

吳澤成答覆民進黨立委李昆澤關於缺料問題的質詢時說明，鋼料屬於國際價格控管，這部分從核實價格來因應；混泥土則從源頭砂石提供量的足夠與價的控管。

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另外，國民黨立委魯明哲質詢時關心工人老化的問題。吳澤成說，必須趕快培訓技術的人力，並且給予證照，讓青年有榮譽感和待遇保障，願意進入這職場。

多名立委今天也藉質詢時向公共工程委員會提出建議，期盼公共工程委員會扮演更積極角色，擴大與各相關單位合作，進一步提升台灣公共工程的品質。包括國民黨立委許淑華反映，越來越多資訊軟體採購，但許多承辦人員不一定有資訊知識背景，可能影響使用效益；民進黨立委劉櫂豪建議，行道樹維護應有統一指導。對於立委們所提策進建議，吳澤成說，加強協調整合，一併納入檢討。（編輯：蘇志宗）1110317