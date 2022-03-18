中資藉港資繞道來台 蘇貞昌：關水龍頭嚴管源頭

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（中央社記者郭建伸台北18日電）行政院長蘇貞昌今天以水龍頭喻中資藉港資繞道來台議題，稱要從源頭防堵，「水龍頭關起來，不要老是擦地板」。將委行政院政委羅秉成跨部會協調嚴管，從敏感科技產業入手。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委邱議瑩質詢指出，投資台灣的身分有外國人、港澳地區人民和大陸地區人民，但有許多港資讓人質疑是中資，不僅來台後挖角IC設計人才，最近更遭被檢調搜索。

蘇貞昌表示，政府對外國、中國、港澳投資有不同辦法，過去政府對港澳投資相對較優待，法律也不同；但香港主權移交後，中國人赴港變成港人、港資的問題，他認為應嚴格查察，不能容許假冒身分赴台投資。

經濟部長王美花說明，即使是港資，政府也會追查背後的自然人，中資比例是否超過30％；陸委會主委邱太三表示，港資的中資比例若超過30％，或是有實質控制權，就認定為中資。

蘇貞昌則表示，香港已被中國吃掉，不必再玩數字、比例，台灣不必再讓人如入無人之境，多得是他國要來投資。

邱議瑩也指出，根據經濟部投審會數據，去年核准中資來台投資僅49件，但核准港資來台投資數681件，差距達13倍。她表示，若中資都走港資巧門會累死投審會，要求政府應釜底抽薪。

蘇貞昌回應稱，包含經濟部、陸委會、公共工程委員會，應從源頭嚴管，「水龍頭關起來，不要老是擦地板」。他將請政委羅秉成邀集經濟部、陸委會、科技部、國家通訊傳播委員會等，就敏感科技方面，從源頭下手。

王美花表示，確實有港人想來台投資或移民，另外也有中資欲藉港資規避，會仔細思考如何兼顧兩邊並加強管理半導體與IC設計。（編輯：翟思嘉）1110318