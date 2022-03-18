朱立倫否認桃園藍營「圍強」 一定會推最適合人選

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）台北市議員羅智強正思考是否投入桃園市長選舉，但也傳出地方出現「圍強計畫」，黨主席朱立倫今天說，絕無此事，羅智強全台走透透，多了解基層是好事；桃園的提名會照時程，推出最適合人選。

國民黨桃園市長選戰布局，在議長邱奕勝退出角逐提名後，目前黨中央已開始徵詢其他可能人選的階段，目前仍未定案，羅智強近日則是在桃園展開行腳活動，思考是否參選，但有媒體報導，近日在桃園出現「圍強計畫」，不准國民黨籍議員參加羅智強的活動。

朱立倫今天參加中華戰略學會會員大會暨會慶大會受訪時，對於所謂的「圍強計畫」，他表示，這好像是社會創造出來的一個假名詞，絕無此事，不可能去圍羅智強，羅智強在桃園各地走走，在台灣各地走走，不是也很多的朋友陪著一起走嗎。

現場媒體詢問，羅智強想選桃園，但地方似乎出現雜音，像邱奕勝就表示同樣是要去選桃園，文傳會主委凌濤比羅智強還要可愛。對此，朱立倫說，邱奕勝、凌濤、羅智強都很可愛，只要是國民黨的人都很可愛，羅智強最近在桃園走也很多桃園的朋友關心，不過他也再一次強調，羅智強是全台灣走透透，將來也可能到高雄、屏東或墾丁跟他一起走，多了解基層絕對是好事。

朱立倫指出，至於桃園的選舉、提名的部分，國民黨會按照一定的時程、步驟，目前也不斷的在做地方民情調查及各種民調，最後一定推出最適合、最強的候選人。

至於在台南市長選舉的部分，國民黨內有立委陳以信、台南市議員謝龍介表態，謝龍介更表示，如果朱立倫參選他才會退選，不然將選到底。朱立倫說，他每次看到謝龍介，都給予很多的加油與建議，謝龍介目前在台南的比較海邊的各區爭取地方上支持，與了解民情，陳以信現在也在台南各區積極的獲得各地方的肯定。

朱立倫說，謝龍介與陳以信都是台南的子弟，國民黨努力的讓台南的選情越熱越好，兩位都非常有決心，非常有風度，都是希望國民黨贏，大家放心。（編輯：林興盟）1110318