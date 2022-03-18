接見青少年志工 賴副總統：發揮愛心讓社會更和諧

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副總統賴清德（前右）18日在總統府接見第22屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，謝謝大家運用熱情，在台灣需要幫助的角落展現溫暖愛心。中央社記者謝佳璋攝 111年3月18日

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（中央社記者賴于榛台北18日電）副總統賴清德今天接見青少年傑出志工獎得主，除肯定得獎學生運用自身能力發揮愛心，也期許大家未來能持續保持，給予社會上需要照顧及關懷的人，讓社會變得更加和諧。

總統府今天透過新聞稿指出，賴副總統今天在總統府接見第22屆、共30名的「台新青少年菁英獎」得主，他致詞時首先表達歡迎與恭喜，稱讚獲獎學生在繁忙課業中應付自如，且運用時間，發揮創意、能力與熱情，在台灣需要幫助的角落展現愛心，令人欽佩。

賴副總統說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲全球，台灣受到衝擊相對小，但對學生上課的影響其實非常大，獲獎志工仍然不改樂於助人的胸襟，持續發揮愛心，更加值得肯定。

賴副總統也舉兩名在場獲獎志工為例，他說，來自花蓮的潘柏安曾受世界展望會幫助，運用時間號召社區內志同道合的朋友成立志工團隊，對社區內的部落孩子課後輔導、族語教學；也為社區內的獨居老人舉辦各類暖心活動等。

他說，這些作為相較大企業的捐助，看起來不是那樣顯著，但潘姓學生在社區內默默幫助，這份愛心更是不容易。

賴副總統表示，陳昀昀雖然聽力有些受限，但是書法寫得很好，利用書法的專長研發自製窗貼，避免鳥類窗擊產生意外，這也是發自愛心，運用能力所展現出來的志工行為，並且引起大家效法，進而達到保護動物的目標。

賴副總統說，無論是基於關懷人性、保護環境，或者是照顧動物，每名獲獎志工的事蹟都很值得稱許，才能獲得「台新青少年志工菁英獎」。

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賴副總統談到，國際局勢變化，以及工業4.0、人工智慧等新興科技出現，人際關係產生很大改變，尤其後疫情時代，人與人直接接觸減少、變疏遠，產生很多社會問題或加大貧富差距。

他說，因科技造成生活困難的人不少，為讓社會變得更和諧，大家要發揮愛心與包容，獲獎志工的行為對社會或是個人都非常有意義，祝福大家未來人生都很順利，不論在任何時候都能持續保持愛心，給予社會上需要照顧及關懷的人。（編輯：蘇志宗）1110318

副總統賴清德18日在總統府接見第22屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，肯定大家樂於助人的胸襟，並鼓勵持續發揮愛心助人。中央社記者謝佳璋攝 111年3月18日