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區域停電事故頻傳 蘇貞昌：增加各種防護設施

2022/3/22 09:38
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（中央社記者王揚宇台北22日電）昨天區域停電事故頻傳，引發各界討論。行政院長蘇貞昌今天受訪說，電線、變電箱都設置在外面，老鼠、鳥、蟲等各方面都會破壞，政府用大筆預算增加各種防護設施，希望大家給台電人員鼓勵與肯定。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，回應昨天內湖、新店、高雄接連停電，國民黨立委諷刺難怪蘇貞昌不敢承諾國民黨立委蔣萬安不停電。

蘇貞昌表示，電線、變電箱都是在外面，老鼠、鳥、蟲各種方面都會破壞，甚至有人拿油壓剪去剪、偷電纜、電線；過去一年3000件，現在已經減到不到2000件，台電人員一碰到破壞，立刻辛苦地搶救及恢復供電，大家應給予肯定與鼓勵。

蘇貞昌也說，政府用大筆預算增加各種防護設施跟管理，但這一定難免，還請大家一起來防護。

台電昨天發布新聞稿說明停電事故，包含台北市內湖區停電，研判為鳥巢結巢含有鐵絲，受下雨沖刷至高壓線路接頭引起故障。新北市新店區因地下電纜故障造成停電；高雄市大社區因鳥巢碰觸高壓線路開關，造成停電等。

台電指出，近年配電系統停電事故已有顯著改善，從2012年到2021年，10年來配電系統停電事故件數從2萬1019件降為8999件，其中鳥獸碰觸致停電事故件數，也從2838件降為1780件；今年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。（編輯：張均懋）1110322

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